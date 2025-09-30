Tre mosse di Gasperini per una Roma ambiziosa | dall' equilibrio alla fiducia

Il recupero di tutti, da Pellegrini a Dovbyk. La fiducia in Soulè, il 10 dello scacchiere. E un'elasticità che non tutti si aspettavano: come il Gasp prova a far sognare la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tre mosse di Gasperini per una Roma ambiziosa: dall'equilibrio alla fiducia

