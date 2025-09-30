Tre locali di Padova e provincia premiati Luoghi storici del Commercio dalla Regione Veneto
Padova e i suoi dintorni celebrano la continuità e la storia del commercio con il riconoscimento di “Luoghi storici del commercio” a tre esercizi pubblici della provincia. Ieri, al Centro Congressi di Padova, l’Officina al Bersagliere, l’Eurobar di Abano Terme e la Trattoria Milan Stardust di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: locali - padova
«Associazioni e comunità locali: i primi 15 anni di "SalboroIncontra"» è il titolo dell'incontro promosso dall'all'associazione Salboro Incontra che si terrà giovedì 18 settembre alle ore 21.00 nella sala del Patronato a Salboro-Padova (in via Salboro 4). L'incontro - facebook.com Vai su Facebook
Padova. Niente cassa, niente scontrini ma sporcizia ovunque: tre locali sanzionati - La squadra amministrativa della divisione Pas della Questura, assieme a vigili, guardia di finanza, ... Riporta ilgazzettino.it
Elezioni provinciali a Padova, le liste e i candidati al Consiglio - Sabato 16 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale di Padova. Secondo tg24.sky.it