Tre locali di Padova e provincia premiati Luoghi storici del Commercio dalla Regione Veneto

Padova e i suoi dintorni celebrano la continuità e la storia del commercio con il riconoscimento di “Luoghi storici del commercio” a tre esercizi pubblici della provincia. Ieri, al Centro Congressi di Padova, l’Officina al Bersagliere, l’Eurobar di Abano Terme e la Trattoria Milan Stardust di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

