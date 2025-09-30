Tre licei di Roma occupati in meno di una settimana sale la tensione | Sappiamo da che parte stare

Il Socrate è il terzo liceo occupato a Roma in meno di una settimana. Dopo il Rossellini e il Cavour, ora tocca all’istituto di via Padre Reginaldo Giuliani. Nella mattina di oggi, martedì 30 settembre, gli studenti, con i volti coperti da passamontagna e cappucci delle felpe, hanno srotolato lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it