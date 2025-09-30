Tre licei di Roma occupati in meno di una settimana sale la tensione | Sappiamo da che parte stare

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Socrate è il terzo liceo occupato a Roma in meno di una settimana. Dopo il Rossellini e il Cavour, ora tocca all’istituto di via Padre Reginaldo Giuliani. Nella mattina di oggi, martedì 30 settembre, gli studenti, con i volti coperti da passamontagna e cappucci delle felpe, hanno srotolato lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: licei - roma

Licei, a Roma è l’anno dei cambiamenti. Nuovi presidi per Righi e Gullace

tre licei roma occupatiRoma, i Pro Pal occupano il liceo Cavour. É la seconda scuola in una settimana - "A fianco della Palestina e della Global Sumud Flotilla". Scrive iltempo.it

tre licei roma occupatiPrimo liceo occupato a Roma: “Blocchiamo tutto per la Flotilla” - Gli studenti del movimento Osa ,Opposizione Studentesca d’Alternativa, organizzazione politica di studenti nata nel 2018 e strutturata a livello nazionale, occupano a Roma il liceo Rossellini. Da tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Licei Roma Occupati