Tempo di lettura: < 1 minuto E’ caccia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, al pirata della strada che ha investito e ucciso il 44enne Marco Ioime mentre attraversava la statale Domiziana sulle strisce pedonali. Il 44enne stava andando a lavorare e l’urto violento con l’auto lo ha fatto volare di parecchi metri, facendolo poi ricadere con forza sull’asfalto. Dopo l’impatto, l’investitore non si è fermato e Ioime è rimasto agonizzante in strada: soccorso e portato al Pineta Grande Hospital, per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni subite durante l’investimento. Il 44enne lascia moglie e figlia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Travolto sulle strisce mentre va al lavoro, caccia al pirata