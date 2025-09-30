Travolto sulle strisce a Terontola | individuato il pirata della strada

È stato identificato il pirata della strada che lunedì sera ha travolto Donato De Carlo, 55 anni, mentre portava a spasso il suo cane lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. L’uomo e l’animale sono morti sul colpo, trascinati per circa venti metri da un’auto in fuga. Il responsabile, un cittadino cortonese alla guida di un’auto non sua, è stato denunciato ma resta a piede libero. La sua identificazione è stata possibile grazie ai frammenti del veicolo e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it

travolto strisce terontola individuatoInvestito e ucciso mentre portava fuori il cane, corpo trascinato per 20 metri: trovato il pirata della strada - Individuato l’uomo che ha travolto Donato De Carlo, 55 anni, insieme al suo cane, lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. Lo riporta lanazione.it

travolto strisce terontola individuatoInvestimento mortale a Terontola, denunciato l’autore - Sgomento a Terontola per la morte di Donato De Carlo, il 55enne travolto e ucciso, con il suo cane, da un’auto pirata. Come scrive teletruria.it

