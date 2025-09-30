Travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava al lavoro caccia al pirata della strada nel Casertano
È caccia al pirata della strada che ha travolto un 44enne sulla Domitiana, la pericolosissima statale sul litorale casertano. Marco Ioime, lunedì mattina, stava camminando sulle strisce pedonali e stava andando a lavorare. Un’auto l’ha travolto e ucciso e il conducente è fuggito, lasciandolo agonizzante sull’asfalto. È tutto avvenuto a Castel Volturno (Caserta). Sulle sue tracce dell’automobilista che rischia l’arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso ci sono i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno, che hanno parlato con i testimoni, acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e identificato il modello della vettura, presa a noleggio da una società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
