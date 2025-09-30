Travolto e ucciso da un’auto caccia al pirata in fuga Un paese sotto choc

Cortona, 30 settembre 2025 – È stato trascinato per una ventina di metri mentre attraversava le strisce pedonali insieme al suo cane. Una passeggiata come tante, quella che Donato De Carlo faceva ogni sera, si è trasformata in tragedia. L’uomo, 55 anni, è morto ieri sera a Terontola, nel comune di Cortona, lungo la Sr71, all’altezza dell’incrocio che conduce alla stazione ferroviaria. A investirlo un’auto che non ha frenato e che, dopo l’impatto, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a soccorrerlo. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, scesi in strada dopo aver udito il boato dello schianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

