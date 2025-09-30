Travolto e ucciso da auto pirata | Marco muore a 44 anni

Si è spento in ospedale Marco Ioime, 44enne residente a Castel Volturno, investito da un’auto pirata nei pressi del bar Tropical sulla Domiziana a Castel Volturno.Secondo quanto ricostruito, l’uomo si stava recando a lavoro al centro di riabilitazione La Pinetina, dove lavorava come manutentore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

