Travolto e ucciso con il suo cane | indagini a una svolta sul pirata della strada di Terontola
Le indagini dei carabinieri sarebbero vicine a una svolta per il tragico incidente avvenuto ieri sera, 29 settembre, intorno alle 20, a Terontola di Cortona. Donato De Carlo, 60 anni, cuoco di professione, è stato investito e ucciso insieme al suo cane mentre passeggiava lungo via delle Fosse Ardeatine, nei pressi dell’incrocio con la SR71. L’automobilista responsabile si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Subito dopo l’allarme lanciato dai passanti e l’arrivo dei sanitari del 118, sono scattate le ricerche del veicolo in fuga. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e, sulla carreggiata, è stato rinvenuto un frammento dell’auto che potrebbe risultare decisivo. 🔗 Leggi su Lortica.it
Porta a spasso il cane e viene travolto e ucciso insieme all’animale da un’auto pirata - Ieri sera, poco prima delle 20, era uscito per portare a spasso il suo cane quando è stato travolto e ucciso insieme al suo animale da un’auto pirata. Come scrive blitzquotidiano.it
Cuoco travolto e ucciso sulle strisce insieme al cane da pirata della strada: si cerca l'automobilista. Ripreso dalle telecamere - Dolore a Terontola mentre proseguono le indagini: l'uomo, 60 anni, rientrava a casa dalla passeggiata. Segnala corrierediarezzo.it