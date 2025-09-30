Travolto e ucciso con il suo cane | indagini a una svolta sul pirata della strada di Terontola

Le indagini dei carabinieri sarebbero vicine a una svolta per il tragico incidente avvenuto ieri sera, 29 settembre, intorno alle 20, a Terontola di Cortona. Donato De Carlo, 60 anni, cuoco di professione, è stato investito e ucciso insieme al suo cane mentre passeggiava lungo via delle Fosse Ardeatine, nei pressi dell’incrocio con la SR71. L’automobilista responsabile si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Subito dopo l’allarme lanciato dai passanti e l’arrivo dei sanitari del 118, sono scattate le ricerche del veicolo in fuga. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e, sulla carreggiata, è stato rinvenuto un frammento dell’auto che potrebbe risultare decisivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

