Travolto e ucciso col cane il presunto pirata accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso
È stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ha un nome il presunto pirata della strada che ha ucciso Donato De Carlo, 60enne di Terontola falciato ieri sera, sulle strisce, mentre passeggiava con il proprio cane in vai Fosse Ardeatine. Si tratta di un uomo tra i 40 e i 50. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Cuoco travolto e ucciso sulle strisce insieme al cane da pirata della strada: si cerca l'automobilista. Ripreso dalle telecamere - Dolore a Terontola mentre proseguono le indagini: l'uomo, 60 anni, rientrava a casa dalla passeggiata. Riporta corrierediarezzo.it
Investito e ucciso mentre portava fuori il cane, corpo trascinato per 20 metri: trovato il pirata della strada - Individuato l’uomo che ha travolto Donato De Carlo, 55 anni, insieme al suo cane, lungo la Sr71 a Terontola di Cortona. Si legge su lanazione.it