trattore colpisce un nido di vespe agricoltore viene punto 250 volte

di Sandro Franceschetti Assalito da un’enorme sciame di vespe e martoriato da oltre 250 punture, deve la vita all’immediato intervento di un’amica di famiglia. Drammatica vicenda nelle campagne di San Costanzo, dove un agricoltore è stato vittima di un’avventura che non si augura a nessuno, anche se dall’esito positivo. E’ lunedì mattina, della scorsa settimana. L’uomo, un imprenditore agricolo che ha da poco superato i 60anni, sta arando un suo terreno con un trattore a cingoli senza cabina. A un certo punto la lama dell’aratro distrugge un nido di ‘vespe di terra’, aventi come nome comune quello di ‘vespe germaniche’, insetti noti per la loro colorazione a bande nere e gialle e per l’aggressività, specialmente quando il loro nido, sotterraneo, viene disturbato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

