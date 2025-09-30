Trattore colpisce un nido di vespe Agricoltore viene punto 250 volte
di Sandro Franceschetti Assalito da un’enorme sciame di vespe e martoriato da oltre 250 punture, deve la vita all’immediato intervento di un’amica di famiglia. Drammatica vicenda nelle campagne di San Costanzo, dove un agricoltore è stato vittima di un’avventura che non si augura a nessuno, anche se dall’esito positivo. E’ lunedì mattina, della scorsa settimana. L’uomo, un imprenditore agricolo che ha da poco superato i 60anni, sta arando un suo terreno con un trattore a cingoli senza cabina. A un certo punto la lama dell’aratro distrugge un nido di ‘vespe di terra’, aventi come nome comune quello di ‘vespe germaniche’, insetti noti per la loro colorazione a bande nere e gialle e per l’aggressività, specialmente quando il loro nido, sotterraneo, viene disturbato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trattore - colpisce
Identificato nelle Filippine un rarissimo gatto calico maschio: una condizione genetica eccezionale che colpisce 1 su migliaia. Il veterinario che lo ha scoperto l’ha definito così: “Come fare jackpot” Perché questa combinazione genetica è quasi impossibile nei - facebook.com Vai su Facebook
Vespa Germanica a Roma, colonia invade la camera da letto di un'anziana: la donna assalita nel sonno (colpita a gambe e braccia) - Attimi di terrore a Roma, in un appartamento al Fleming, dove un’anziana signora è stata assalita nella notte da uno sciame di vespe. Da msn.com
Vespe mettono in fuga una 73enne da casa sua, l’esperto: “Sempre più difficile localizzare i nidi” - Paura a Tor Bella Monaca dove è stato trovato un nido di vespe orientalis particolarmente aggressivo: gli insetti hanno messo in fuga la padrona di casa ... Si legge su fanpage.it