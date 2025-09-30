Trasporto pubblico via ai rimborsi per gli studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana
60 per cento di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del Trasporto pubblico locale. Sarà attiva per tutto il mese di ottobre e novembre 2025 l’iniziativa 'Bonusback Tpl Studenti', promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del Pums - Piano urbano della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
