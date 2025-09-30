Trasporto pubblico locale fissate le audizioni all' Ars

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà martedì 7 ottobre alle 11, presso la IV Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’audizione richiesta dal deputato regionale di Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, per affrontare con urgenza le criticità legate al trasporto pubblico locale su tratta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Schlein (Pd): “Rendere gratis trasporto pubblico locale per studenti”

Schlein: Proponiamo Trasporto pubblico gratis per studenti e fuorisede, costa meno di Cpr in Albania – Il video

trasporto pubblico locale fissateTrasporto Pubblico Locale: lavoro per intervistatori in Campania, a Napoli e Salerno - Sono disponibili posti di lavoro per intervistatori nell'ambito del trasporto pubblico locale in Campania, a Napoli e Salerno. Secondo ticonsiglio.com

trasporto pubblico locale fissateSiracusa prepara la gara del nuovo trasporto pubblico: 15 linee, pagamenti contactless e investimenti - Scopri come Siracusa prepara la gara del nuovo trasporto pubblico: 15 linee, pagamenti contactless e innovazioni tecnologiche. Da siracusanews.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Pubblico Locale Fissate