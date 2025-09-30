Trasferta in Vietnam per l' orchestra del Teatro Massimo | è la prima fondazione lirica che si esibisce ad Hanoi

30 set 2025

Storico debutto all'Ho Guom Opera di Hanoi per l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, prima fondazione lirica italiana a ricevere un invito nella capitale del Vietnam. La formazione del Teatro Massimo sarà protagonista di un raffinato gala dedicato al canto lirico italiano, riconosciuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

