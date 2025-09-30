Transumanza grande festa tra tradizioni e folklore

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tuffo nel tempo in Valdidentro: il “ Di de la Bronza “ ha fatto centro. Una giornata bellissima, tra atmosfere autentiche e antichi saperi, è andata in scena sabato l’edizione 2025 di “Al dì de la bronza (il campanaccio che sta al collo delle mucche)“, l’evento che anche quest’anno ha rinnovato in Valdidentro il rito della transumanza, trasformando l’area del Polifunzionale Rasin in un grande palcoscenico di tradizioni, convivialità e cultura rurale. A dare inizio alla giornata la folcloristica sfilata della transumanza, che ha attraversato le vie del paese accompagnata dalle note della Banda S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

transumanza grande festa tra tradizioni e folklore

© Ilgiorno.it - Transumanza, grande festa tra tradizioni e folklore

In questa notizia si parla di: transumanza - grande

transumanza grande festa tradizioniTransumanza, grande festa tra tradizioni e folklore - Una giornata bellissima, tra atmosfere autentiche e antichi saperi, è andata in scena sabato l’edizione 2025 di “Al dì de la ... Scrive ilgiorno.it

Festa della Transumanza a Bressanvido: spettacoli, degustazioni e stand gastronomico aperto ogni sera - Dal 26 settembre al 6 ottobre 2025 Bressanvido torna Transumando, il grande evento che riunisce in un’unica cornice i quattro appuntamenti simbolo del paese: la storica Festa della Transumanza, il Fes ... vicenzatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Transumanza Grande Festa Tradizioni