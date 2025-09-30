Tragicomica open night l' offerta teatrale 2025 26

Pisatoday.it | 30 set 2025

Il cinema Arsenale nella sua sala Sammartino ospita l’Open Night di Tragicomica, una serata a ingresso libero in cui il direttore della scuola Ubaldo Pantani, attore, comico e imitatore, e l’autore Valerio Acampora, sveleranno le novità di questo quarto anno della Scuola di Teatro che avrà inizio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

