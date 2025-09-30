Tragico frontale | Davide si ribalta con l’auto e viene travolto in pieno centro
Un violentissimo incidente stradale ha sconvolto nel pomeriggio di lunedì la comunità di Clusane d’Iseo. Erano circa le 14 quando, lungo via Risorgimento, due auto si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora al vaglio della Polizia Stradale. Nell’impatto ha perso la vita Davide Scano, 57 anni, residente a Iseo ma originario di Cagliari, conosciuto e stimato da chi lo frequentava sul Sebino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida della sua Lancia Ypsilon avrebbe perso il controllo del mezzo centrando un semaforo di fronte al ristorante Sole. L’auto, ribaltata dopo l’urto, è stata colpita in pieno da una Dacia Sandero con a bordo un 25enne e un 32enne, rimasti feriti in modo lieve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
