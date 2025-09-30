Tragedia nella notte | uomo si toglie la vita con un colpo di fucile

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di dolore a Rione San Tommaso, alla periferia di Avellino, dove un uomo ha posto fine alla propria vita esplodendo un colpo di fucile. Il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione della vittima. A dare l’allarme sono stati i familiari, svegliati dal fragore dello sparo, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne la morte. La zona è stata subito messa in sicurezza e transennata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

