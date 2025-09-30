Tragedia nella notte | uomo si toglie la vita con un colpo di fucile
Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di dolore a Rione San Tommaso, alla periferia di Avellino, dove un uomo ha posto fine alla propria vita esplodendo un colpo di fucile. Il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione della vittima. A dare l’allarme sono stati i familiari, svegliati dal fragore dello sparo, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne la morte. La zona è stata subito messa in sicurezza e transennata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: tragedia - notte
Tragedia nella notte a Montalto di Castro, 35enne precipita dal quarto piano e muore
La Notte del Conte Rosso: il documentario di Mario Bonetti che riporta in vita una tragedia dimenticata della Seconda Guerra Mondiale
Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte
Tragedia nella notte: schianto mortale ad #Angri, muore un ventenne. Il giovane si è scontrato frontalmente con un’auto in via Nazionale: inutili i soccorsi – LA FOTO CHOC - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia questa notte a #Napoli. Su corso Umberto una studentessa 20enne è stata travolta e uccisa da un Suv guidata da un 18enne mentre attraversava le strisce pedonali. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime. Sull’episodio indagan - X Vai su X
Avellino, si spara un colpo di fucile e muore: tragedia a Rione San Tommaso - Tragedia nella notte ad Avellino a Rione San Tommaso, dove un uomo si e' tolto la vita. msn.com scrive
Tragedia a Como: si suicida uomo coinvolto in incidente mortale a Milano - L’automobilista di 51 anni si è tolto la vita tre mesi dopo aver investito e ucciso un giovane di 20 anni a Milano ... Secondo laprovinciadivarese.it