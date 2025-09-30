Tragedia nel Sannio | il marito uccide la moglie e scappa

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia questa mattina a Paupisi, un litigio che si è trasformato in dramma concluso con la morte di una donna per mano del marito a colpi di pietra, stando alle prime sommarie informazioni. Sgomento nella piccola città sannita non appena la notizia ha cominciato a circolare, la coppia era conosciuta da tutti e nulla avrebbe fatto pensare a un epilogo del genere. Anzi, a breve la coppia avrebbe dovuto festeggiare i 25 anni di matrimonio. Sul posto i Carabinieri che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nessuna traccia dell’uomo che si è allontanato dopo la tragedia, le Forze dell’ordine sono sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

