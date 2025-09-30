Perugia, 30 settembre 2025 – Un deltaplanista austriaco di 78 anni ha tragicamente perso la vita oggi nella Valle delle Orsare, situata sul Monte Cucco, in provincia di Perugia. L'incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha visto l'uomo precipitare in un'area particolarmente difficile da raggiungere. La zona, infatti, è caratterizzata da pareti rocciose e terreni impervi che hanno complicato notevolmente le operazioni di soccorso. L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo: l'elisoccorso ha effettuato un atterraggio con verricello, trasportando sul luogo dell'incidente il personale sanitario e tecnico del Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia in deltaplano, precipita sulla parete rocciosa e muore a 78 anni