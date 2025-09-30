Tragedia assurda in vacanza | turista di 77 anni annega in una pozza di fango
Tragedia in Marocco: turista belga di 77 anni scivola in un tombino a cielo aperto e annega nel fango davanti ai figli. L’indagine e le denunce sulla sicurezza La vacanza da sogno si è trasformata in un incubo di fango e orrore. Un turista di 77 anni è morto in modo tragico e incomprensibile. È annegato in una pozza di fango melmoso, dopo essere scivolato in un tombino a cielo aperto. La scena raccapricciante si è consumata sotto gli occhi inermi dei suoi figli. (Facebook) – Cityrumors.it L’incidente è avvenuto venerdì scorso a Tassoultante, un’area tranquilla e lussuosa alle porte di Marrakech, nota per i suoi campi da golf e le ville private con piscina. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
