Tragedia ad Avellino | uomo si toglie la vita con un fucile

Un uomo, classe 1943, è morto la scorsa notte nel rione San Tommaso, ad Avellino. Si è tolto la vita con un colpo di fucile, scegliendo il silenzio definitivo non lontano dal Campo Roca. Aveva 82 anni, era originario di Contrada e residente nella zona.Il gesto e il dolore dei familiariI familiari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it