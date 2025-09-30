Tragedia ad Arezzo | uomo e cane travolti da un’auto pirata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un paese sotto choc. La comunità di Terontola, frazione di Cortona (Arezzo), è sconvolta per un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri. Donato De Carlo, 55 anni, è stato investito e ucciso da un’auto pirata mentre passeggiava lungo la strada con il suo cane. Per entrambi non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi. L’incidente all’incrocio di via Fosse Ardeatine. Il dramma si è consumato nei pressi dell’ incrocio tra via Fosse Ardeatine e la sr 71 Umbro Casentinese. Un’auto ha travolto De Carlo e il suo animale, causando la morte sul colpo di entrambi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Cuoco travolto e ucciso sulle strisce insieme al cane da pirata della strada: si cerca l'automobilista. Ripreso dalle telecamere - Dolore a Terontola mentre proseguono le indagini: l'uomo, 60 anni, rientrava a casa dalla passeggiata. Riporta corrierediarezzo.it
Esce a spasso col cane: investito e ucciso da un'auto pirata. È caccia all'uomo - Trovato sull'asfalto un frammento che potrebbe essere la chiave delle indagini ... Secondo today.it