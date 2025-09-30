Tragedia ad Arezzo | uomo e cane travolti da un’auto pirata

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un paese sotto choc. La comunità di Terontola, frazione di Cortona (Arezzo), è sconvolta per un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri. Donato De Carlo, 55 anni, è stato investito e ucciso da un’auto pirata mentre passeggiava lungo la strada con il suo cane. Per entrambi non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi. L’incidente all’incrocio di via Fosse Ardeatine. Il dramma si è consumato nei pressi dell’ incrocio tra via Fosse Ardeatine e la sr 71 Umbro Casentinese. Un’auto ha travolto De Carlo e il suo animale, causando la morte sul colpo di entrambi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

