tragedia a opera malore mentre lavora muore a 65 anni ai piedi di una scala

L’ipotesi più probabile è quella del malore, ma sono in corso gli approfondimenti per chiarire i contorni della morte di un operaio di 65 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri mentre lavorava in un centro padel di Opera. La vittima è Rocco d’Agostino, residente a Fagnano Olona, nel Varesotto. L’uomo si trovava nel centro sportivo di via Goffredo Mameli 4 per eseguire alcuni lavori d’imbiancatura. Il suo corpo è stato trovato riverso ai piedi di una scala, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo, titolare di un’impresa individuale, era stato incaricato di ridipingere uno spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

