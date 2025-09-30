Tragedia a Opera Malore mentre lavora Muore a 65 anni ai piedi di una scala
L’ipotesi più probabile è quella del malore, ma sono in corso gli approfondimenti per chiarire i contorni della morte di un operaio di 65 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri mentre lavorava in un centro padel di Opera. La vittima è Rocco d’Agostino, residente a Fagnano Olona, nel Varesotto. L’uomo si trovava nel centro sportivo di via Goffredo Mameli 4 per eseguire alcuni lavori d’imbiancatura. Il suo corpo è stato trovato riverso ai piedi di una scala, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo, titolare di un’impresa individuale, era stato incaricato di ridipingere uno spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tragedia - malore
Malore alle Cascate di Bocconi, tragedia sfiorata: ecco cosa è successo
Tragedia a mergo, ciclista stroncato da malore davanti agli occhi del figlio minorenne
Tragedia a mergo, ciclista colto da malore muore davanti agli occhi del figlio minorenne
Malore fatale per il 50enne impegnato a Trieste nei campionati italiani. La tragedia si è consumata davanti allo sguardo sgomento di spettatori e atleti. - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in spiaggia, accusa malore mentre fa il bagno e muore https://ift.tt/8pUSTwf - X Vai su X
Tragedia a Opera. Malore mentre lavora. Muore a 65 anni ai piedi di una scala - Ha perso la vita mentre eseguiva i lavori di tinteggiatura di un centro sportivo. msn.com scrive
Opera, trovato morto ai piedi di una scala in un cantiere: malore o incidente? - Al momento non è stato ancora possibile ricostruire cause e dinamiche della tragedia ... Da msn.com