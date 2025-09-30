Tragedi in Indonesia crolla una scuola islamica | tre morti e decine di dispersi

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Sidoarjo. Un crollo improvviso ha devastato la scuola islamica Al Khoziny nella città di Sidoarjo, nella regione della Giava orientale. Tre studenti hanno perso la vita e altri 38 risultano ancora dispersi sotto le macerie. Studenti intrappolati durante la preghiera. Le vittime avevano un’età compresa tra 12 e 17 anni. Al momento del crollo, i ragazzi si erano riuniti per la preghiera collettiva. L’edificio non ha retto, trasformando un momento di raccoglimento in una tragedia. I soccorsi tra speranza e prudenza. Il capo dell’agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha riferito che sotto le macerie si sentono ancora “pianti e grida”, segno che potrebbero esserci sopravvissuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

