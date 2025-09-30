Traffico Roma del 30-09-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code numero a carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis Veientana e sala tra Nomentana il video con l' 24 Roma Teramo stessa situazione che hai già fin Terna tra la Roma Fiumicino e La Romanina anche su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale e coda tra Corso di Francia via Salaria in direzione di Giovanni per quanto riguarda i trasporti ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla Prata San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea corse con autobus sostitutivi e le cui fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre e questa notte la Galleria della circonvallazione interna partire dalle 22 e resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato a lungo via della Batteria Nomentana la riapertura per domani mattina alle 6 sempre stanotte per lavori dalle 22 alle 6 chi viaggia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare proviene Quindi da via Casilina trova chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma nord verso l'autostrada olema per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

