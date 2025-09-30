Traffico Roma del 30-09-2025 ore 20 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code numero a carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis Veientana e sala tra Nomentana il video con l' 24 Roma Teramo stessa situazione che hai già fin Terna tra la Roma Fiumicino e La Romanina anche su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale e coda tra Corso di Francia via Salaria in direzione di Giovanni per quanto riguarda i trasporti ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla Prata San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea corse con autobus sostitutivi e le cui fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre e questa notte la Galleria della circonvallazione interna partire dalle 22 e resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato a lungo via della Batteria Nomentana la riapertura per domani mattina alle 6 sempre stanotte per lavori dalle 22 alle 6 chi viaggia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare proviene Quindi da via Casilina trova chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma nord verso l'autostrada olema per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Code a tratti causa traffico intenso in direzione Roma tra castel romano e castel di decima - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 30-09-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno traffico intenso e code a tratti sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e Castel Romano e proseguendo code tra Tor de' Cenci ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 30-09-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli incidente tra Guidonia e del Bivio A24 Roma L'Aquila verso Napoli i mezzi si trovano in corsia di ... romadailynews.it scrive