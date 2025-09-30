Traffico Roma del 30-09-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione anche esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda tratti anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare trafficate anche le principali strade consolari in uscita dalla città in particolare in via Flaminia da Corso di Francia Raccordo Anulare e via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione di Ostia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni per quanto riguarda i trasporti ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori e la tratta San Giovanni e porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B attiva e corse con autobus sostitutivi requi fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì di ottobre ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

