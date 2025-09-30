Traffico Roma del 30-09-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità difficoltà sulla tangenziale est è chiusa per un incidente all'altezza del Bivio per la 24 Roma Teramo in direzione della Salaria ci sono incolonnamenti da viale Castrense ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo in fila da via Bentini alla tangenziale est e per un altro incidente rallentamenti e code in uscita dalla città su via Salaria tra la tangenziale è l'aeroporto dell'Urbe questa notte la Galleria della Nuova Circonvallazione interna a partire dal 22 resterà chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato lungo via della Batteria Nomentana la riapertura domani mattina per le 6 per quanto riguarda i trasporti ricordi mi fermo dalla Linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B attive corso e con autobus sostitutivi poi fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

