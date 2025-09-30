Traffico Roma del 30-09-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale delle provincie di circolazione regolare tra piazza Bologna e Piazzale delle Province è rinviato ai prossimi giorni il cantiere Acea previsto con la chiusura della strada è prevista la deviazione delle linee 310 542 e la notturna nmb oggi dalle 15 e annunciato un corteo degli studenti con partenza proprio dall'università La Sapienza sono possibili chiusure al traffico Metro C fino a domenica 5 ottobre collegamento su bus con le linee mce MC3 sospeso il servizio dei treni https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20250930file747c1d2a-ae4a-4f81-a2fe-85a5b3132c2fPmCADtRuPor2dn6HSHM. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
