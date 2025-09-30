Traffico Roma del 30-09-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico intenso in carreggiata interna dallo svincolo Salaria allo svincolo a Pian carreggiata esterna dallo svincolo Aurelia l'innesto con la Roma Fiumicino code sulla A24 potrei il raccordo è la culla Tina rallentamenti in entrata sulle consolari Cassia Salaria e Flaminia dal raccordo in direzione centro sulla Colombo code da Casalpalocco in direzione centro rallentamenti sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione Laurentina sull'Aurelia rallentamenti tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia sulla Pontina infine in direzione centro traffico intenso tra Pomezia e Castel Romano https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

