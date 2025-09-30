Traffico Roma del 30-09-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico intenso in carreggiata interna dallo svincolo Salaria allo svincolo a Pian carreggiata esterna dallo svincolo Aurelia l'innesto con la Roma Fiumicino code sulla A24 potrei il raccordo è la culla Tina rallentamenti in entrata sulle consolari Cassia Salaria e Flaminia dal raccordo in direzione centro sulla Colombo code da Casalpalocco in direzione centro rallentamenti sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione Laurentina sull'Aurelia rallentamenti tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia sulla Pontina infine in direzione centro traffico intenso tra Pomezia e Castel Romano https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Code a tratti causa traffico intenso in direzione Roma tra castel romano e castel di decima - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 30-09-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno traffico intenso e code a tratti sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e Castel Romano e proseguendo code tra Tor de' Cenci ... Lo riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 30-09-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli incidente tra Guidonia e del Bivio A24 Roma L'Aquila verso Napoli i mezzi si trovano in corsia di ... Come scrive romadailynews.it