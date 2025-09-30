Luceverde Roma incolonnamenti per traffico intenso su via Aurelia a partire da Malagrotta via Aurelia Antica verso la circonvallazione Cornelia con suonata anche la Roma Fiumicino code a tratti tre raccordo anulare via del Cappellaccio in direzione Eur fortemente rallentato il traffico su via Pontina tra via dei rutuli e Castel Romano verso Roma incolonnamenti su via Flaminia via Salaria in direzione del centro rispettivamente tra Labaro e via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la tangenziale file sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est In quest'ultima direzione auto in coda sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico fila anche in direzione San Giovanni tra via Tiburtina e viale Castrense rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Cassia e la via del Mare rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia bis è via Tiburtina ed ancora code tra via Casilina e via Appia in zona Casal Palocco chiusa via dei Pescatori per lavori di potatura tra via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino Strobel dalle 9 alle 16 modifiche per le linee bus di zona per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-09-2025 ore 08:30