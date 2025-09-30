Traffico Roma del 30-09-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno traffico intenso e code a tratti sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e Castel Romano e proseguendo code tra Tor de' Cenci via dell'Oceano Atlantico verso Roma file sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est è in quest'ultima direzione auto in coda sulla stessa tangenziale via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti su via Flaminia via Salaria in direzione del centro rispettivamente tra Labaro e via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la tangenziale traffico in coda poi su via Aurelia a partire da via Casale Lumbroso a via Aurelia Antica verso la circonvallazione Cornelia fine sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia in zona Casal Palocco chiusa a via dei Pescatori per lavori di potatura tra via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino dalle 9 alle 16 modifiche per le linee bus di zona ricordiamo che fino al 5 ottobre resta chiusa la metro C lo stop Si rende necessario per consentire lavori alla tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B previste corse con autobus sostitutive per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

