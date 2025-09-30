luce verde Lazio Bentrovati consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo è uscita dalla città dalla tangenziale al Raccordo Anulare lavori Questa notte sulla A1 Firenze Roma tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma sul tratto Roma Napoli della 13 alle 22:05 è chiusa per chi proviene da Napoli l'immissione sulla diramazione di Roma Sud in direzione del raccordo anulare altri lavori sulla A24 roma-teramo dalle 22 alle 6 chiuse all'immissione sull'autosole in direzione di Firenze per chi proviene sia da te e sia da Roma sempre dalle 22 alle 6 chi viaggia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare e proviene Quindi da via Casilina trova chiusa l'immissione sulla diramazione di Roma nord verso l'autostrada auguri notturni anche sulla roma-fiumicino dalle 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci troverà chiuso il video per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori per le 6 di domani mattina bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-09-2025 ore 17:30