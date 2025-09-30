Traffico Lazio del 30-09-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli incidente tra Guidonia e del Bivio A24 Roma L'Aquila verso Napoli i mezzi si trovano in corsia di emergenza prestare attenzione ai possibili rallentamenti traffico intenso e Cody sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est verso il centro città sulla statale Aurelia a partire da questa mattina lavori tra c'eri e Bracciano verso Roma transito su carreggiata ridotta tutti i giorni esclusi festivi dalle 7 alle 18 al via da oggi lavori su via Cassia tra Olgiata e Viterbo Sud dalle 7 alle 19 si transita a senso unico alternato in tratti saltuari secondo le esigenze dei lavori in provincia di Frosinone chiusa la statale 6 via Casilina all'altezza di Ferentino Per lavori nei due sensi di marcia è tutto da Marina riccomi grazie attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - lazio
