Traffico in tilt cittadini inviperiti | si chiude il settembre dei concerti
Traffico in tilt per ore e ore, cittadini inviperiti. La macchina organizzativa di colui che dovrebbe essere il tutore dell’ordine pubblico si è inceppata. In Prefettura arrivano lettere di protesta dei cittadini in ostaggio di decibel fuori scala, chiusura forzata di spazi pubblici. Ultimissime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: traffico - tilt
Incidente sulla Milano Meda: due persone in ospedale e traffico in tilt
Nembro, furgone in fiamme: traffico in tilt sulla statale della Val Seriana - Video
Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt
Tir bloccato in via Commerciale a Trieste: traffico in tilt nel tardo pomeriggio di lunedì. Residenti e automobilisti esasperati - facebook.com Vai su Facebook
Camion perde carburante, traffico in tilt sulla tangenziale di Torino - X Vai su X
Traffico e cantieri del tram, Arcoveggio in tilt. La rabbia dei residenti: “Non viviamo più” - Stanzani (Forza Italia): “Il Comune di Bologna ha sbagliato tutto, ma chiede ai cittadini di portare pazienza” ... Scrive msn.com
A Roma tra file, ingorghi e cantieri traffico in tilt: così la sosta selvaggia blocca la città - Nel frattempo, il Comune si affida all'occhio elettronico «Cerbero» per stanare i comportamenti sco ... Scrive msn.com