Traffic Gallery 18 anni di attività celebrati con le suggestioni di Silenzio sognato
ARTE. La galleria in via San Tomaso celebra il traguardo attraverso l’esposizione del collettivo Sonro sul tema del silenzio. In mostra opere di Axel Crettenand; Daniele Di Girolamo e Lorenzo Lunghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie di Traffic Gallery - Fino al 22 febbraio, gli spazi di Traffic Gallery a Bergamo accolgono le opere di Laura Renna e Francesca Ferreri. Scrive ecodibergamo.it