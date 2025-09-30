Traffic Gallery 18 anni di attività celebrati con le suggestioni di Silenzio sognato

Ecodibergamo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARTE. La galleria in via San Tomaso celebra il traguardo attraverso l’esposizione del collettivo Sonro sul tema del silenzio. In mostra opere di Axel Crettenand; Daniele Di Girolamo e Lorenzo Lunghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

traffic gallery 18 anni di attivit224 celebrati con le suggestioni di silenzio sognato

© Ecodibergamo.it - Traffic Gallery, 18 anni di attività celebrati con le suggestioni di «Silenzio sognato»

In questa notizia si parla di: traffic - gallery

traffic gallery 18 anniTraffic Gallery, 18 anni di attività celebrati con le suggestioni di «Silenzio sognato» - La galleria in via San Tomaso celebra il traguardo attraverso l’esposizione del collettivo Sonro sul tema del silenzio. Segnala ecodibergamo.it

traffic gallery 18 anniNotizie di Traffic Gallery - Fino al 22 febbraio, gli spazi di Traffic Gallery a Bergamo accolgono le opere di Laura Renna e Francesca Ferreri. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Traffic Gallery 18 Anni