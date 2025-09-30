Tracollo Stellantis | la Fiom sbugiarda il mutismo di Landini

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dossier sulla crisi del gruppo: persi 9.600 posti in quattro anni nel silenzio assordante del leader Cgil. Ma ora i suoi si ribellano. 🔗 Leggi su Laverita.info

tracollo stellantis fiom sbugiardaStellantis in «fuga dall’Italia», i numeri della Fiom: in 4 anni via quasi 10 mila dipendenti (e mezzo milione di auto in meno) - Cgil, intitolata non a caso «La grande fuga dall'Italia», che evidenzia il sostanziale disimpegno di Stellantis dal Paese ... Riporta msn.com

Stellantis, la Fiom: “Allarmanti le parole di Imparato su Atessa: chiusura sarebbe devastante” - it, sulla possibilità che tra le fabbriche di Stellantis da chiudere ci sia quella ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

