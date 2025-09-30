Tracollo Stellantis | la Fiom sbugiarda il mutismo di Landini
Dossier sulla crisi del gruppo: persi 9.600 posti in quattro anni nel silenzio assordante del leader Cgil. Ma ora i suoi si ribellano. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: tracollo - stellantis
Nelle elezioni in Valle d'Aosta il partito del presidente uscente Testolin raddoppia i voti e con le liste affiliate si assicura la maggioranza. Nel Centrodestra buon risultato di FdI e Forza Italia, ma pesa il tracollo del Carroccio, che cinque anni fa era il primo partito - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis in «fuga dall’Italia», i numeri della Fiom: in 4 anni via quasi 10 mila dipendenti (e mezzo milione di auto in meno) - Cgil, intitolata non a caso «La grande fuga dall'Italia», che evidenzia il sostanziale disimpegno di Stellantis dal Paese ... Riporta msn.com
Stellantis, la Fiom: “Allarmanti le parole di Imparato su Atessa: chiusura sarebbe devastante” - it, sulla possibilità che tra le fabbriche di Stellantis da chiudere ci sia quella ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it