Tracker stagione 3 | spiegazioni sulle partenze di Velma e Bobby

La stagione 3 di Tracker, la serie poliziesca trasmessa da CBS e interpretata da Justin Hartley, si avvicina alla sua ripresa, prevista per il 17 ottobre alle ore 20:00. La produzione ha annunciato alcune importanti novità riguardanti il cast, con l’uscita di alcuni personaggi storici e l’introduzione di nuovi volti. Questo articolo analizza le motivazioni dietro le assenze e le implicazioni per lo sviluppo della trama. le motivazioni delle uscite nel cast di tracker. addio a velma e bobby. Tra le assenze più significative di questa stagione troviamo Abby McEnany, che interpretava Velma, e Eric Graise, nei panni di Bobby. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

