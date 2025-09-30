Tracce che non scompaiono
La Lombardia è nota come la locomotiva economica del Paese. E a mettere il carbone nel suo motore a vapore sono centinaia di piccoli imprenditori illuminati (oltre a migliaia di operai e “soldati semplici” del lavoro), spesso amati dai loro dipendenti perché con persone in carne e ossa ci si può confrontare, discutere aspramente e persino litigare, sempre nel rispetto delle reciproche posizioni, mentre con consigli di amministrazione dislocati chissà dove (per non parlare degli stabilimenti.) si finisce solo per ritrovarsi di fronte a un muro di gomma. In quest’anno molti hanno lasciato per sempre l’azienda di nostro Signore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tracce - scompaiono
"Omicidio di Stato. Storia e memoria dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni." È il 2 settembre del 1980, Italo Toni e Graziella De Palo, due giornalisti italiani inviati in Libano per indagare sui traffici di armi da Beirut, scompaiono senza lasciare tracce. Dopo - facebook.com Vai su Facebook
In Venezuela decine di oppositori sono scomparsi nel silenzio. Spesso prelevati da uomini incappucciati, restano mesi senza contatti con il mondo esterno. Le uniche tracce che filtrano sono costituite da vestiti sporchi restituiti alle famiglie o biglietti scarni con - X Vai su X
Autunno: tempo di guardare la montagna da nuove prospettive - È il momento riscoprire la montagna senza puntare a una meta precisa ma privilegiando il piacere di guardarsi intorno. montagna.tv scrive
Travolta e uccisa da ruspa: tracce di cocaina sul mezzo - Le hanno rilevate Ris di Parma eseguendo dei tamponi sul volante, il cambio e le leve della ruspa che il 24 maggio uccise Elisa Spadavecchia sulla spiaggia di Cervia. Lo riporta rainews.it