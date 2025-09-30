Tracce che non scompaiono

La Lombardia è nota come la locomotiva economica del Paese. E a mettere il carbone nel suo motore a vapore sono centinaia di piccoli imprenditori illuminati (oltre a migliaia di operai e “soldati semplici” del lavoro), spesso amati dai loro dipendenti perché con persone in carne e ossa ci si può confrontare, discutere aspramente e persino litigare, sempre nel rispetto delle reciproche posizioni, mentre con consigli di amministrazione dislocati chissà dove (per non parlare degli stabilimenti.) si finisce solo per ritrovarsi di fronte a un muro di gomma. In quest’anno molti hanno lasciato per sempre l’azienda di nostro Signore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it