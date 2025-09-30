Traballa la panchina di una big | Mancini è pronto a tornare
Roberto Mancini è in attesa di una chiamata e può tornare su una grande panchina internazionale: l’esonero si avvicina, ottobre potrebbe essere fatale I campionati sono iniziati in tutt’Europa da ormai più di un mese ed è già tempo di bilanci per molte squadre che non sono al punto che ci si aspettava e altre che lottano per il vertice. È così in Italia, dove sono partiti diversi processi a club e allenatori, ma anche in tutto il resto del Vecchio Continente. Anche se le giornate giocate non sono così tante, non è da escludere che si possa già cambiare rotta. E tra gli allenatori liberi e in cerca di una nuova squadra, c’è sicuramente Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: traballa - panchina
La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta
La panchina bianconera traballa, Mancini preallertato
Serie A, la panchina traballa: Cannavaro pronto a firmare
Traballa la panchina del Monza, Bianco a rischio: De Rossi possibile sostituto? #ASRoma - X Vai su X
? Sampdoria, Donati traballa: una panchina per quattro ? https://www.calciostyle.it/calciomercato/sampdoria-donati-traballa-una-panchina-per-quattro?fsp_sid=1388369 ? di Daniele Nordio - facebook.com Vai su Facebook
Serie c girone c la panchina della big traballa - Secondo quanto raccolto in queste ore sarebbe inbilico la posizione di Fabio Prosperi, che potrebbe visto i risultati ... Da tuttomercato24.com
Mancini, Conceição, Motta e...: 11 big senza panchina pronti a tornare - Tra esoneri lampo, dimissioni inattese e avventure finite male, c’è una lunga lista di nomi di spessore che aspettano la chiamata giusta per rientrare in corsa ... Si legge su gazzetta.it