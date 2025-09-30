Tra rafting kayak e tennis a Marina di Candeli torna la Festa dell' Arno

Rafting, kayak e tante attività per scoprire le bellezze dell'Arno attraverso lo sport. Torna domenica 5 ottobre a Marina di Candeli la Festa dell'Arno, una giornata all'insegna dell'attività fisica all'aria aperta e della socialità per vivere il fiume e le sue sponde. L'iniziativa è organizzata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: rafting - kayak

? Sabato e domenica appuntamento da non perdere: raduno supcanoistico in Valle Stura, organizzato insieme agli amici di Alpi Kayak. In collaborazione con Exo Kayak e Revelin Bistrot. Per info e prenotazioni: 3405951187 #KERafting #ValleSturadi - facebook.com Vai su Facebook

Kayak e Rafting a Bhutan 2025-2026 - Poiché il territorio del Bhutan è colmo di vaste formazioni rocciose, i suoi fiumi hanno una grande possibilità di comportarsi in tutti i modi possibili, da flussi calmi a rapide rocciose, curve e ... Si legge su rove.me

Rafting e Kayak in Acque Bianche, Honduras 2025-2026 - Se sei interessato al kayak o al rafting in acque bianche in Honduras, non c'è posto migliore del Rio Cangrejal. Lo riporta rove.me