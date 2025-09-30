Tra la memoria del Risorgimento e le nuove mode
Cucchi Raggiungo in via Mameli un amico, un poeta tra i nostri più noti, Roberto Mussapi, autore di varie opere, la più recente delle quali è I nomi e le voci: monologhi in versi (Mondadori, 2020) e mi faccio guidare nella sua zona, dove vive con la moglie, la pittrice Teresa Maresca. "Ci troviamo molto bene qui, anzi, sono fiero di abitare nel quartiere", mi dice subito, ricordandomi che si tratta di paraggi dedicati a vari patrioti: "questa strada prosegue in via Menotti.poi Poerio, Gustavo Modena, piazza Risorgimento, piazza Tricolore: tutti nomi risorgimentali, e inoltre qualche edicola di partigiani fucilati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: memoria - risorgimento
Sapri celebra Carlo Pisacane: tre giorni di storia, teatro e memoria nel segno del Risorgimento
LA PRIMA SCUOLA DEDICATA A MARIELE VENTRE: TRENT'ANNI DI MEMORIA E MUSICA AD AMANDOLA Sabato 27 settembre 2025, Piazza Risorgimento ad Amandola ospiterà un evento commemorativo in occasione dei trent’anni dalla scomparsa di M - facebook.com Vai su Facebook
Scoperte nuove cellule cerebrali cruciali per memoria, apprendimento e movimento - Nel cervello ci sono cellule finora sconosciute, essenziali per la memoria, l’apprendimento e il movimento. Riporta corriere.it
Giorno Memoria, al via progetto per educare le nuove generazioni - In occasione della Giornata della Memoria della Shoah, prende il via oggi il progetto dell'assessorato alla Cultura "Ricordare per Comprendere: Lezioni dal Passato per un Futuro Migliore", ... Da ansa.it