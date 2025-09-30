Tra arte e inclusione | la Cattedrale apre il Giubileo con una mostra e un totem multimediale

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 2 ottobre sono in programma due iniziative culturali legate alla Cattedrale che vedranno entrambe la presenza del vescovo mons. Adriano Cevolotto e dell’architetto Manuel Ferrari, direttore del Museo Kronos e dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici.Alle ore 17,30 in Cattedrale viene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - inclusione

Sport, arte e inclusione sociale: ecco la nuova edizione della Mediterranean Wellness

Carrara incontra l’Africa. Musica, arte, moda e menù all’insegna dell’inclusione

Villa della Regina: torna la rassegna culturale QU.EEN con arte, natura e inclusione

arte inclusione cattedrale apreA Bologna apre il nuovo polo artistico e culturale BACH - Nasce BACH – Bologna Art Culture Hub: una storica bocciofila del capoluogo emiliano cambia pelle e riapre come spazio per arte, cittadinanza e inclusione sociale. arte.sky.it scrive

La bellezza dell'arte apre le porte a Dio - La bellezza dell'arte apre le porte a Dio L'iniziativa dell'Arcidiocesi di Acerenza in occasione del Giubileo degli artisti e della dedicazione della Cattedrale. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Inclusione Cattedrale Apre