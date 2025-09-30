Tra arte e inclusione | la Cattedrale apre il Giubileo con una mostra e un totem multimediale

Giovedì 2 ottobre sono in programma due iniziative culturali legate alla Cattedrale che vedranno entrambe la presenza del vescovo mons. Adriano Cevolotto e dell’architetto Manuel Ferrari, direttore del Museo Kronos e dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici.Alle ore 17,30 in Cattedrale viene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

