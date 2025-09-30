Toyota accelera sull’idrogeno Camion fuel cell per la neutralità carbonica entro il 2040

Neutralità carbonica e libertà tecnologica. Gli imperativi di Toyota sul fronte della riduzione delle emissioni di CO2 non cambiano: in Europa la scadenza è il 2040, dieci anni prima che a livello globale. Tra le iniziative che il colosso nipponico – che ha appena inaugurato la sua Woven City a idrogeno – ha attuato nel Vecchio Continente c’è una prima conversione della sua flotta di veicoli industriali a gasolio con quelli fuel cell, a celle a combustibile. Da maggio, presso il Toyota Parts Centre Europe di Diest, in Belgio, ne sono entrati in servizio quattro e un quinto è già “abilitato”. Quotidianamente vengono contabilizzati 200 movimenti di camion (indipendentemente dall’alimentazione) per lo smistamento di 500mila componenti, per un totale di 120 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toyota accelera sull’idrogeno. Camion fuel cell per la neutralità carbonica entro il 2040

L'idrogeno per auto, furgoni, camion e bus - La Toyota è convinta che al salire delle dimensioni dei veicoli e delle distanze da percorrere l’idrogeno abbia più chance di successo rispetto alle sempre più efficienti batterie. Scrive quattroruote.it