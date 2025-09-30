Totò e la sua Napoli | dal 31 ottobre a Palazzo Reale la mostra evento in onore del principe della risata

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026 la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiterà la mostra “Totò e la sua Napoli” in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione della città. La mostra è promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura), con la partecipazione degli Eredi Totò. Il progetto è a cura di Alessandro Nicosia e Marino Niola ed è organizzato e prodotto da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. L’inedita esposizione celebra il legame inscindibile tra Antonio de Curtis – in arte Totò – e Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it