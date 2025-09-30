Totò e la sua Napoli | dal 31 ottobre a Palazzo Reale la mostra evento in onore del principe della risata

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026 la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiterà la mostraTotò e la sua Napoli” in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione della città. La mostra è promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura), con la partecipazione degli Eredi Totò. Il progetto è a cura di Alessandro Nicosia e Marino Niola ed è organizzato e prodotto da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. L’inedita esposizione celebra il legame inscindibile tra Antonio de Curtis – in arte Totò – e Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - ottobre

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, tanti appuntamenti gratuiti fino al 5 ottobre per scoprire le bellezze della città

Vedi Napoli d’estate e poi Torni, itinerari tematici e Concerto di Ferragosto all’Alba: appuntamenti gratuiti fino al 5 ottobre

Intelligenza artificiale e nuove competenze, la sfida educativa globale. Valditara annuncia: “Dal 9 al 13 ottobre a Napoli 4 giorni dedicati al suo utilizzo in classe”

Napoli, per Raspadori l'Atletico Madrid ha pronta un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus - Il club spagnolo è pronto a presentare un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus al Napoli, che parte da una valutazione di 30 milioni più 5. Come scrive sport.sky.it

Napoli, ecco Hojlund: l'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche - Rasmus Hojlund è sbarcato nella Capitale ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Napoli. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tot242 Sua Napoli 31