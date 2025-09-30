Totò e la sua Napoli dal 31 ottobre a Palazzo Reale di Napoli

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 31 ottobre fino al 25 gennaio 2026 la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiterà  Totò e la sua Napoli, l’inedita esposizione che celebra il grande legame inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli. Proprio in virtù di questo forte legame si è scelto di ospitare, nella città da lui tanto amata, questa grande mostra del comico napoletano ed emblema di Napoli nel mondo, come prima tappa di un progetto che proseguirà a New York.  La mostra  Totò e la sua Napoli  è promossa dal  Comitato Nazionale Neapolis 2500  con il  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli  ( Ministero della Cultura ), con la partecipazione degli  Eredi Totò. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

