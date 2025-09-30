toscana la solita sinistra la butta su gaza anche per le regionali

L'antisionismo irrompe prepotentemente nelle elezioni regionali. Matteo Ricci è stato pesantemente sconfitto nelle Marche per una serie interminabile di motivi (primo tra tutti il riconoscimento della buona amministrazione locale portata avanti negli ultimi cinque anni da Francesco Acquaroli). Certo, come ha ricordato Paolo Mieli, aver sposato "anima e core" la causa palestinese non ha portato i risultati sperato. Chissà, magari i marchigiani avrebbero preferito sapere qualcosa dello sviluppo del porto di Ancona, dell'Hotel House o del potenziamento delle superstrade che collegano uno delle regioni più belle d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

