Tornano gli incontri della Sindaca Foronchi e Giunta con i residenti di Cattolica

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A confronto con cittadini e cittadine. Torna “Quartieri in Comune”, il ciclo di 6 incontri promossi dalla Sindaca Franca Foronchi e dalla Giunta, tra lunedì 6 ottobre e giovedì 30, per ascoltare la voce dei cattolichini, presentare i progetti in programma, raccogliere opinioni e suggerimenti per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tornano - incontri

Giardini la Mortella, al Teatro Greco arriva l’Orchestra “Magister Harmoniae” e a Villa Arbusto tornano gli incontri di “Kepos”

"Piccola farmacia poetica", a Vaccarezza tornano gli incontri letterari dell’Appennino

Tornano gli Incontri di Valore, Paolo Borzacchiello e Chiara Francini i prossimi ospiti di Nicola Ruocco

tornano incontri sindaca foronchiCattolica: Sindaca e Giunta incontrano i cittadini - Torna “Quartieri in Comune”, il ciclo di 6 incontri promossi dalla Sindaca Franca Foronchi e dalla Giunta, tra lunedì 6 ... Secondo chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Incontri Sindaca Foronchi