Tornano gli incontri della Sindaca Foronchi e Giunta con i residenti di Cattolica

A confronto con cittadini e cittadine. Torna “Quartieri in Comune”, il ciclo di 6 incontri promossi dalla Sindaca Franca Foronchi e dalla Giunta, tra lunedì 6 ottobre e giovedì 30, per ascoltare la voce dei cattolichini, presentare i progetti in programma, raccogliere opinioni e suggerimenti per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it