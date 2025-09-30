Torna Urban Award il premio alle città più sostenibili via alle candidature

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Otto italiani su dieci ritengono importante spostarsi con forme di mobilità alternative, e il 38% identifica nell'auto elettrice il mezzo del futuro. Tuttavia, oltre tre quarti degli italiani continua a spostarsi principalmente in automobile, segno che il cammino verso alternative più sostenibili è ancore lungo. Ma come fotografare il grado di avanzamento delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - urban

Keyra torna con “PERDERTE”: il nuovo singolo urban pop disponibile dall’11 luglio

In città torna 'Urban Nature', il festival della natura del Wwf: tutti gli eventi in programma

Urban Nature 2025, la natura torna protagonista nelle città casertane

torna urban award premioTorna Urban Award, il premio alle città più sostenibili, via alle candidature - Otto italiani su dieci ritengono importante spostarsi con forme di mobilità alternative, e il 38% identifica nell'auto elettrice il mezzo del futuro. Si legge su adnkronos.com

torna urban award premioUrban Award 2025, torna il premio per i Comuni che investono nella mobilità sostenibile - Riparte il percorso di Urban Award, il riconoscimento nazionale ideato dalla giornalista Ludovica Casellati e promosso da Anci per premiare i Comuni italiani che si distinguono con progetti concreti d ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Urban Award Premio