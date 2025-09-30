Torna Urban Award il premio alle città più sostenibili via alle candidature
(Adnkronos) – Otto italiani su dieci ritengono importante spostarsi con forme di mobilità alternative, e il 38% identifica nell'auto elettrice il mezzo del futuro. Tuttavia, oltre tre quarti degli italiani continua a spostarsi principalmente in automobile, segno che il cammino verso alternative più sostenibili è ancore lungo. Ma come fotografare il grado di avanzamento delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: torna - urban
Keyra torna con “PERDERTE”: il nuovo singolo urban pop disponibile dall’11 luglio
In città torna 'Urban Nature', il festival della natura del Wwf: tutti gli eventi in programma
Urban Nature 2025, la natura torna protagonista nelle città casertane
#MyNoale #PoliticheAmbientali Domenica 5 ottobre torna Urban Nature, vi aspettiamo in Oasi Cave di Noale a parlare di tartarughe e a immergerci in un bagno di foresta... E non solo... #urbannature2025 - facebook.com Vai su Facebook
Il 4 e il 5 ottobre torna “Urban Nature”,festival @WWF della #Natura in città,per diffondere il valore e cura della natura per il benessere,salute e sicurezza delle persone.?link tutte le iniziative @Roma Capitale,per prenotarsi scrivere a:[email protected] https:// - X Vai su X
Torna Urban Award, il premio alle città più sostenibili, via alle candidature - Otto italiani su dieci ritengono importante spostarsi con forme di mobilità alternative, e il 38% identifica nell'auto elettrice il mezzo del futuro. Si legge su adnkronos.com
Urban Award 2025, torna il premio per i Comuni che investono nella mobilità sostenibile - Riparte il percorso di Urban Award, il riconoscimento nazionale ideato dalla giornalista Ludovica Casellati e promosso da Anci per premiare i Comuni italiani che si distinguono con progetti concreti d ... Lo riporta msn.com