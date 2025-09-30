Torna ’Sarzana Dantesca’

Venerdì pomeriggio, al cinema Moderno, un incontro per celebrare il sommo poeta. Tutto è pronto per la decima edizione di Sarzana Dantesca, la manifestazione dedicata a Dante Alighieri nata nel 2015 da un’iniziativa di Carlo Raggi, oggi presidente della Società Dante Alighieri della Spezia, con la collaborazione del professor Paolo Pontari dell’Università di Pisa. ‘ I codici illustrati della Commedia ’ è il titolo dell’incontro che venerdì, alle 15.30, vedrà la partecipazione del professor Alberto Casadei e della dottoressa Elisa Orsi dell’Università di Pisa, che argomenteranno il tema del volume recentemente edito da Pisa University Press. 🔗 Leggi su Lanazione.it

